Кто такой Милош Бикович: биография, фильмы, скандалы, личная жизнь

Актер Милош Бикович лишился роли в американском сериале «Белый лотос» после критики со стороны украинского МИД. Что известно о жизни артиста, попадал ли он ранее в скандалы?

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Что известно о семье Милоша Биковича

Будущий актер родился в 1988 году в столице Сербии Белграде и долгое время жил в неблагополучном районе города Карабурма вместе с родителями и братом Михаилом, который был старше его на 16 лет. О семье Биковича известно немного: мама Мария — учитель-дефектолог, отец был директором крупной австрийской компании, однако лишился работы из-за обострения политической обстановки на Балканах в 1993 году.

Когда будущий актер был маленьким, родители разошлись, отец уехал в Германию. Бикович вместе с мамой и братом остались в Сербии. Детство будущего актера омрачили бомбардировки Югославии в 1999 году.

Сейчас старший брат Биковича является настоятелем православного монастыря. Артист поддерживает отношения с Михаилом и видится с ним настолько часто, насколько это позволяет плотный график. По словам Биковича, он обращается к брату за советами.

«Он знал, как сильны мои внутренние механизмы борьбы с самим собой, какими деструктивными они бывают. Поэтому в моменты, когда я отказывался признавать свои достижения, он поддерживал меня. А если я становился самодовольным, то критиковал», — делился актер.

Артист трепетно относится к маме и старается радовать ее подарками. В одном из интервью он рассказывал, что с первого гонорара купил ей квартиру. В то же время, по словам Биковича, подарки его маме не очень важны, поскольку она придает мало значения деньгам.

«Купил квартиру в Белграде. До этого привез шапку меховую из России, она такие любит. Но подарки ей не особенно важны», — отмечал артист в интервью Esquire.

Как прославился Милош Бикович

Первую порцию популярности актер получил благодаря роли футболиста в сериале «Монтевидео», однако он не оставлял мечту попасть в Россию и сниматься у режиссера Никиты Михалкова. Это случилось в 2014 году, когда он принял участие в проекте «Солнечный удар». Чтобы справиться с ролью, артист долго занимался русским языком с преподавателем в Москве.

Затем сербского актера пригласили играть в продолжении драмы «Духless» вместе с Данилой Козловским. В 2015 году Бикович снялся в фильме «Без границ» с другими российскими звездами.

В 2016 году артист получил новую порцию славы благодаря роли в сериале «Отель Элеон». Бикович в нем играл одного из главных героев с сербскими корнями — изменение было внесено в сценарий после утверждения артиста.

В том же году актер принял участие в съемках музыкально-спортивной драмы «Лед», а также режиссерском полнометражном дебюте Александра Молочникова «Мифы», в котором партнерами по съемкам стали Иван Ургант и Федор Бондарчук.

Вновь оседлать волну популярности удалось благодаря рекордному на тот момент по сборам «Холопу». Коллегой Биковича, сыгравшего главную роль в картине, стал Иван Охлобыстин, с которым у артиста сложились приятельские отношения.

В марте 2020 года вышел многосерийный байопик «Магомаев» о жизни и творчестве Муслима Магомаева, роль которого исполнил Бикович. Однако исполнять песни артист не стал, объяснив, что едва ли кто-то сможет сделать это так, как Магомаев.

«В фильме будет звучать фонограмма его голоса. И это, на мой взгляд, правильно: я не знаю таких актеров и певцов, которые смогли бы достойно перепеть Магомаева», — говорил Бикович.

Также россияне полюбили актера за роли в таких картинах, как «Хочу замуж», «Рождение империи», «Беспринципные», «Балканский рубеж» и других.

Как сложилась личная жизнь Милоша Биковича

Прежде чем тайно жениться, артист на протяжении нескольких лет искал любовь. В 2015 году Бикович встречался с моделью Сашей Лусс, однако весной 2016 года пара распалась.

Затем последовал роман с российской актрисой Аглаей Тарасовой во время съемок «Льда», девушку артист ласково называл Агушей. Спустя полтора года пара распалась, однако они смогли остаться друзьями.

Летом 2018 года стало известно, что Бикович начал встречаться с сербской моделью Барбарой Таталович. Но и эти отношения не продлились долго: в марте 2020 года появились сообщения о расставании пары.

Спустя год появились слухи о романе Биковича и российской спортсменки Арины Волошиной, но вскоре пара распалась. Чемпионка России по бальным танцам обвинила мужчину в эгоцентризме.