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Хабенский, Снигирь, Видов: кто из российских звезд добился успеха на Западе

Сербский и российский актер Милош Бикович не будет играть в новом сезоне сериала «Белый лотос» от американской телекомпании HBO из-за обвинений в поддержке действий России на Украине, неизвестно, возобновится ли его карьера за рубежом. Кому из российских артистов удалось добиться успеха на Западе, смогли ли Константин Хабенский, Юлия Снигирь и Олег Видов собрать зрителей перед экранами?

Хабенский, Снигирь, Видов: кто из российских звезд добился успеха на Западе
© News.ru

Как добился успеха в Голливуде Константин Хабенский

Первым фильмом Хабенского в Голливуде стала картина «Особо опасен» (2008) Тимура Бекмамбетова для Universal Pictures. В нем Хабенскому довелось играть с Анджелиной Джоли, Морганом Фрименом и Джеймсом Макэвоем. Позже Хабенский сыграл в «Войне миров Z» (2013) с Брэдом Питтом, однако сцену с ним вырезали при монтаже. В 2014 году он сыграл в британо-американском триллере «Черное море», который провалился в прокате. В дальнейшем Хабенский в Голливуд не возвращался.

«Было бы замечательно периодически заплывать в эту воду. Но нельзя, как мне кажется, проваливаться в иллюзии, что мы там очень нужны. Мне хотелось бы, чтобы мы были нужны здесь», — отмечал Хабенский в эфире канала «Москва 24».

Что снял в Голливуде Тимур Бекмамбетов

Успех снятых в России фильмов «Ночной дозор» (2005) и «Дневной дозор» (2006) привел режиссера Тимура Бекмамбетова в Голливуд — ему предложили участие в ряде проектов кинокомпании Fox. В дальнейшем режиссер снял и спродюсировал в США 11 самых разных картин — от экранизации комиксов «Особо опасен» (2008) с Хабенским и голливудскими актерами, до юмористического слэшера «Президент Линкольн: Охотник на вампиров» (2012) и возрождения жанра пеплум с фильмом «Бен-Гур» (2016). Также Бекмамбетов в США нашел собственный жанр — десктоп-триллер, и снял серию картин, действие которых развивается на экране компьютера: «Убрать из друзей» (2015), «Профайл» (2018) и «Убрать из друзей: Даркнет» (2018).

Какие награды на Западе получила Ксения Раппопорт

Российская актриса снималась на Западе с конца 1990-х годов, когда она сыграла в американской версии «Анны Карениной». В дальнейшем, не прекращая сниматься в России, она часто появлялась в европейском кино. За игру в фильме режиссера Джузеппе Торнаторе «Незнакомка» (2006) Раппопорт получила премию Итальянской киноакадемии за лучшую женскую роль и приобрела известность в Италии.

Как отмечает РИА новости, Раппопорт позвали вести церемонии открытия и закрытия 65-го Венецианского кинофестиваля, а на следующий год вручили «Кубок Вольпи» за роль в фильме «Двойное время» Джузеппе Капотонди (2009). На 70-м Венецианском кинофестивале Раппопорт входила в состав жюри. Кроме того, актриса является обладательницей итальянской премии «Золотой лев» и ордена Звезды Италии класса «Кавалер». В 2023 году на 80-м Венецианском кинофестивале состоялась премьера фильма «Срок времени» с Раппопорт.

Какую суперзлодейку сыграла Светлана Ходченкова

Российская актриса смогла попасть в Голливуд только в 2011 году, когда она исполнила эпизодическую роль в ленте Томаса Альфредсона «Шпион, выйди вон». В 2013 году в прокат вышел блокбастер «Росомаха: Бессмертный», в котором Ходченкова сыграла главного злодея — доктора Викторию Грин, известную как Гадюка. Фильм стал крупным коммерческим успехом, собрав в прокате $414 млн. Кроме того, работу актрисы оценили на «Берлинале-2018», где фильм «Довлатов» с ее участием получил «Серебряного медведя».

Как пробился в Голливуд Владимир Машков

Актер начал сниматься на Западе еще в 1990-х. Первой его картиной стала «Американская дочь» (1995). К началу 2000-х годов Машкова стали брать на более значимые роли в Голливуде — он играл русского киллера в «Танцах в Голубой Игуане» (2000), потом сербского бойца в «В тылу врага» (2001). Самым крупным успехом Владимира Машкова за рубежом стала роль главного врага Тома Круза в фильме «Миссия невыполнима: Протокол Фантом» (2011), который собрал в прокате почти $700 млн. В дальнейшем актер вернулся в Россию.

Как Александр Балуев стал «фирменным русским»

Популярный советский и российский актер сыграл всего в трех голливудских фильмах, однако запомнился на Западе, создав образ «сурового русского». В боевике «Миротворец» (1997) ему довелось сыграть одну из главных ролей (зловещего русского генерала) вместе с Джорджем Клуни и Николь Кидман. В фильме-катастрофе «Столкновение с бездной» (1998) он сыграл русского космонавта — фильм стал крупным коммерческим успехом, принеся в прокате почти $350 млн. Там Балуев играл с Морганом Фрименом, Ванессой Редгрейв и Элайджа Вудом. Заключительным фильмом в голливудской карьере актера стал «Доказательство жизни» (2000), где он играет русского офицера.

Как Юлия Снигирь попала в сериал «Новый папа»

Звезда нового фильма «Мастер и Маргарита» Юлия Снигирь успела сняться и в нескольких картинах на Западе. Ее первым фильмом там стала пятая часть «Крепкого орешка» (2013) с бессменным Брюсом Уиллисом. Потом были «Делириум» (2013) и «Морозилка» (2014), а после — роль в популярнейшем сериале «Новый папа» (2020) с Джудом Лоу.

Как сложилась на Западе карьера Олега Видова

В Советском Союзе Видов был одним из самых известных актеров. В конце 1980-х годов он воспользовался возможностью уехать на Запад. В Голливуде актер сыграл во многих фильмах, однако самым известным в России остается «Красная жара» (1988), где он играет одного из напарников советского милиционера Ивана Данко, которого сыграл Арнольд Шварцнеггер. В дальнейшем Видов, как и многие другие уехавшие на Запад советские актеры, в основном получал роли «характерных русских», как в «Трех днях в августе» (1992) и «Тринадцати днях» (2000).

Кого сыграл Юрий Колокольников в «Игре престолов»

Колокольников активно снимается не только в России, но и за рубежом. Как и многие коллеги по цеху, артист зачастую получал роли «характерных русских» — мафиози в фильме «Перевозчик: Наследие» (2015) или охранника Олега в картине «Хантер Киллер» (2018). Однако он стал единственным россиянином в культовой «Игре престолов» — в четвертом сезоне он сыграл Стира, одного из лидеров Одичалых. После этой роли ему повезло сняться у Майкла Бэя в «Призрачной шестерке» (2019) и у Кристофера Нолана в «Доводе» (2020).

Актеры
Тринадцать дней
Доказательство жизни
Столкновение с бездной
Шпион, выйди вон
Миротворец
В тылу врага
Крепкий орешек
Война миров Z
Хантер Киллер
Чёрное море
Перевозчик: Наследие
Президент Линкольн: Охотник на вампиров
Особо опасна
Миссия невыполнима: Протокол Фантом
Бен-Гур
Росомаха: Бессмертный
Особо опасен
Особо опасны
Игра престолов
Убрать из друзей
Довлатов
Джузеппе Капотонди
Томас Альфредсон
Арнольд Шварцнеггер
Элайджа Вуд
Иван Данко
Анна Каренина
Ванесса Редгрейв
Олег Видов
Ксения Раппопорт
Джордж Клуни
Николь Кидман
Брэд Питт
Морган Фримен
Милош Бикович
Светлана Ходченкова
Александр Балуев
Брюс Уиллис
Юлия Снигирь
Тимур Бекмамбетов
Анджелина Джоли
Кристофер Нолан
Владимир Машков
Юрий Колокольников
Джуд Лоу
Константин Хабенский