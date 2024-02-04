Звезда фильма «Слово пацана» рассказал о проблемах с женой

После взлета популярности Рузиля Минекаева его семье пришлось столкнуться с хейтом.

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У популярности есть обратная сторона, и с этим сейчас столкнулся Рузиль Минекаев, звезда нашумевшего фильма «Слово пацана». В новом интервью Надежде Стрелец он рассказал, что после выхода сериала его семье пришлось пережить в том числе неприятные моменты.

«Я не хочу показывать семью, где я живу. После фотосессии Азиза поняла, что не хочет продолжать, она это не очень любит и тоже не хочет особо показывать личную жизнь, — признался Рузиль. — Ей было тяжело на этой съемке. Мы особо не разговаривали на эту тему, но я понял, что ей хватило».

Многие поклонницы фильма не смогли пережить тот факт, что Рузиль, оказывается женат. Однако сам актер считает, что ему повезло найти себе супругу до того, как он стал популярным.

«Хорошо, что я женился еще до медийности. Если бы сейчас у меня не было жены, мне было бы гораздо сложнее найти ее».