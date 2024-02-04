Стало известно о внезапной смерти актера Агапова сразу после юбилея

Заслуженный артист Удмуртской Республики театральный актер Алексей Агапов ушел из жизни в 50 лет, сообщили в пресс-службе Государственного русского драматического театра Удмуртии. Его смерть в учреждении назвали внезапной, добавив, что она случилась на следующий день после празднования юбилея.

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С прискорбием сообщаем, что 3 февраля ушел из жизни заслуженный артист Удмуртии Алексей Агапов. Это огромная потеря для культуры республики, для всех зрителей, — сообщили в пресс-службе.

В театре добавили, что перед юбилеем актера поздравляли с наступающим праздником не только коллеги, но и зрители. Ни у кого не возникало сомнений, что Агапов вернется на сцену и будет «подсвечивать» каждую свою роль невероятной добротой. Самой запоминающейся работой актера при этом назвали Амура из спектакля «Слуга двух господ».