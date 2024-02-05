Стычкин, новые съемки, двое детей: как сейчас живет актриса Ольга Сутулова

Ольга Сутулова — актриса театра и кино. Как она живет сейчас, в каких проектах задействована, что известно про личную жизнь артистки?

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Чем известна Сутулова

Ольга Сутулова родилась 4 мая 1980 года в Санкт-Петербурге. Училась во ВГИКе.

«Когда предложили сняться в „Содержанках“, сомнений не было. Со Стычкиным не советовалась. Вообще сейчас стараюсь с ним не советоваться. Снимаюсь, зато мужу никто остатки волос не выедает, что я никому не нужна. Лет пять назад так и было. Я думала: „Что же буду делать?“» — признавалась актриса в программе «Кино в деталях».

Всего в фильмографии Сутуловой более 70 работ.

Что известно о личной жизни Сутуловой

В 2012 году Ольга Сутулова вышла замуж за актера Евгения Стычкина, с которым познакомилась на съемках картины «Контракт на любовь». Супруги воспитывают двоих сыновей.

Когда отношения артистов начинались, Стычкин еще был женат на пианистке Екатерине Сканави, родившей ему троих детей.

«Они развелись не только из-за Жениного романа с Олей. Например, Катя, не церемонясь, взяла и поставила Женю перед фактом, что у нее другой мужчина. Сын ужасно страдал и всеми силами пытался сохранить семью. Сначала рыдал, потом угрожал Кате, что заберет детей, преследовал ее, а позже решил отплатить той же монетой — закрутил роман с Олей Сутуловой», — рассказывала мама Стычкина.

Когда актеры поженились, то появилась информация, что у Стычкина есть еще один ребенок: в студенчестве сокурсница Юлия Жемчугова родила от него дочку Соню. Артист заявил, что не скрывал старшую наследницу и участвовал в ее воспитании, однако официально не объявлял о существовании девочки в прессе, так как об этом у него и не спрашивали.

Несмотря на счастливый брак, Стычкин не снимает супругу в своих проектах. Он объяснял, что таким способом хочет избежать разногласий на съемочной площадке.

«Супруга очень сильная, у нас нет субординации для того, чтобы я мог точно ею управлять, а я монструозный режиссер, то есть отношусь с нежностью, но всегда добиваюсь того, чего хочу, от артиста. Ну почти всегда. Поэтому пока не рисковал, набираю опыт, вес», — говорил артист в программе «Кино в деталях».

Чем Сутулова занимается сейчас

Ольга Сутулова продолжает творческую деятельность. В 2023 году она снялась в проектах «Вера», «Сансара» и «Цикады».

Также в скором времени должны выйти картины «Майор Гром: Игра», «Первый номер», «Министерство Всего Хорошего» и «Бесконечный апрель» с ее участием.

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