Перетрудившийся Мерфи разбил голову во время съемок «Оппенгеймера»

Актер Киллиан Мерфи разбил голову о прикроватную тумбочку во время съемок «Оппенгеймера», пишет The Sun. Его коллега по площадке Эмили Блант специально подарила мужчине, который во время напряженной работы почти перестал спать, «роскошную подушку». Подарок Мерфи принял, но перед сном случайно промахнулся, упав головой на угол прикроватной тумбочки.

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Он разбил себе голову! Он пришел на съемочную площадку на следующее утро и пришлось заклеивать ему голову. И это все из-за какой подушки, — рассказала актриса.

Ранее Мерфи был удостоен «Золотого глобуса» в категории «Лучший актер» за роль в «Оппенгеймере». Эта биографическая лента также номинирована в категории «Лучший драматический фильм».

Сообщалось, что «Оппенгеймер» заработал свыше $930 млн. Фильм, посвященный физику Роберту Оппенгеймеру, известному в качестве создателя атомной бомбы, стал одной из самых кассовых голливудских кинолент с возрастным рейтингом R. Он также набрал 93% положительных отзывов от критиков.