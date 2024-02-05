Звезда мексиканских «мыльных опер» и модель Елена Рохо умерла от рака печени

Ушла из жизни артистка и модель, известная как Елена Рохо. Рохо - мексиканская актриса кино, театра, сериалов и теленовелл с послужным списком в сотню пунктов. На ее счету минимум пятнадцать телевизионных и кинонаград, включая - как лучшей актрисе. В том числе два национальных аналога "Оскара".

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Некролог опубликован El Heraldo de Mexico - со ссылкой на подтверждение от представителя легенды.

Причиной смерти 79-летней Рохо стал рак печени, при этом болезнь свою актриса не афишировала, продолжая работать. Похороны пройдут непублично - для узкого круга родных, как завещала покойная.

Мария Елена Энрикес Руис (настоящее имя) родилась в 1944 году в Мехико. Карьеру модели начала в 1961-м. Изучала драму. В 1968-м дебютировала на большом экране, продолжая работать моделью. С 1974-го активно участвовала в теленовеллах. Снималась и за рубежом.

В обширнейшем портфолио звезды - "Вкус мести", "Крест любви", "Клуб самоубийц" - мексиканская адаптация Стивенсона 1970-го, культовый фильм Херцога "Агирре, гнев божий", "Псы господни", "Фокстрот" Рипстейна, "Большое приключение Зорро", "Женщина, случаииз реальной жизни".