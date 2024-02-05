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«Атмосферный «Эльдар». Дмитрий Харатьян – о выступлениях на знаменитой сцене киноклуба

Настоящую славу Дмитрий Харатьян обрёл в 1987-м, сыграв главную роль в фильме Светланы Дружининой «Гардемарины, вперёд!». Но и сегодня народный артист России востребован в профессии и узнаваем зрителями. Нам актёр рассказал о жизни и о любимой концертной площадке – киноклубе «Эльдар» на Ленинском, 105.

Дмитрий Харатьян – о выступлениях на знаменитой сцене киноклуба
© Обручевский меридиан

«Я УЧАСТВОВАЛ В ОТКРЫТИИ КИНОКЛУБА»

– Дмитрий, судя по афишам, вы постоянный гость в киноклубе «Эльдар».

– Начнём с того, что я участвовал в торжественном открытии киноклуба «Эльдар» в 2005 году! В концертной программе тогда – помимо, естественно, самого Эльдара Александровича – принимали участие все наши легенды: Нонна Викторовна Мордюкова, Людмила Марковна Гурченко, Георгий Николаевич Данелия, Максим Исаакович Дунаевский и многие другие. С тех я много раз выступал в «Эльдаре» с творческими вечерами. Участвовал и в фестивале «Музыкальные истории» со спектаклем «Гардемарины, вперёд!».

– Как в основном проходят ваши творческие вечера?

– В основном пою песни из известных фильмов и моих любимых бардов, читаю стихи наших поэтов. Какие? Исполняю Юрия Визбора, Булата Окуджаву и Владимира Высоцкого. Ну и, конечно, рассказываю истории, произошедшие на съёмках.

– Многие артисты признаются, что очень любят киноклуб за атмосферу, созданную великим Рязановым и сохраняющуюся там до сих пор. А какие у вас впечатления от концертной площадки в Обручевском?

– Это действительно очень душевное, атмосферное место. И публика замечательная: Отзывчивая и душевная.

«СВЕТЛАНА ДРУЖИНИНА – МОЯ КРЁСТНАЯ МАМА В КИНО»

– Вас, конечно, всегда спрашивают про фильм Светланы Дружининой «Гардемарины, вперёд!». Кем для вас стала Светлана Сергеевна?

– Она – мама «Гардемаринов» и, конечно, моя крёстная мама в кино. Есть ли крёстный папа? Да, Владимир Валентинович Меньшов, а Светлана Сергеевна – крёстная мама. Поэтому я её обожаю, она часть моей жизни, моя близкая родственница.

– Как вы себя чувствовали, когда играли в последних «Гардемаринах»? Хватило сил?

– Духу и куража нам точно хватило. Мы в хорошей физической и моральной форме, да и в духовной, надеюсь, тоже.

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

Первая жена – Марина Харатьян (Буримова). Училась вместе с Дмитрием Харатьяном в высшем театральном училище имени М. С. Щепкина. Супруги развелись в 1988 году. Дочь – Александра Харатьян (род. 21 января 1984 года). Окончила с отличием МЭСИ по специальности «Финансы, кредит и банковское дело». По второму образованию – продюсер. Вторая жена – Марина Майко (род. 22 июня 1970 года), киноактриса, победительница конкурса красоты «Мисс Тирасполь – 1988». С 1990 года начали жить вместе, а через семь лет поженились. Сын – Иван Харатьян (род. 9 марта 1998 года). В 2006 году снялся в роли Ханса Кристиана Андерсена (в детстве) в фильме «Андерсен. Жизнь без любви» Эльдара Рязанова. Крёстным отцом Ивана является Юрий Мороз.

ДОСЬЕ

• Дмитрий Харатьян родился в 1960 году в городе Алмалыке Узбекской ССР. Народный артист РФ. Снялся в трилогии «Гардемарины, вперёд!», в картинах «На Дерибасовской хорошая погода...», «Сердца трёх», «Жених из Майами» и других.

• Является поющим актёром, записывает песни, выступает с концертами. В его репертуаре более 60 песен таких известных композиторов, как Виктор Лебедев, Максим Дунаевский, Александра Пахмутова, Григорий Гладков, Александр Флярковский, и многих других.

• На творческих вечерах в киноклубе «Эльдар» исполняет также песни из репертуара Юрия Визбора, Булата Окуджавы и Владимира Высоцкого. Снялся более чем в 80 фильмах и продолжает сниматься по настоящее время.

Актеры
Музыкальная история
Кристиан Андерсен
Иван Харатьян
Александр Флярковский
Марина Майко
Юрий Мороз
Александра Пахмутова
Григорий Гладков
Юрий Визбор
Нонна Мордюкова
Дмитрий Харатьян
Максим Дунаевский
Булат Окуджава
Георгий Данелия
Светлана Дружинина
Виктор Лебедев
Владимир Меньшов
Людмила Гурченко
Эльдар Рязанов