Дмитрий Харатьян – о выступлениях на знаменитой сцене киноклуба

Настоящую славу Дмитрий Харатьян обрёл в 1987-м, сыграв главную роль в фильме Светланы Дружининой «Гардемарины, вперёд!». Но и сегодня народный артист России востребован в профессии и узнаваем зрителями. Нам актёр рассказал о жизни и о любимой концертной площадке – киноклубе «Эльдар» на Ленинском, 105.

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«Я УЧАСТВОВАЛ В ОТКРЫТИИ КИНОКЛУБА»

– Дмитрий, судя по афишам, вы постоянный гость в киноклубе «Эльдар».

– Начнём с того, что я участвовал в торжественном открытии киноклуба «Эльдар» в 2005 году! В концертной программе тогда – помимо, естественно, самого Эльдара Александровича – принимали участие все наши легенды: Нонна Викторовна Мордюкова, Людмила Марковна Гурченко, Георгий Николаевич Данелия, Максим Исаакович Дунаевский и многие другие. С тех я много раз выступал в «Эльдаре» с творческими вечерами. Участвовал и в фестивале «Музыкальные истории» со спектаклем «Гардемарины, вперёд!».

– Как в основном проходят ваши творческие вечера?

– В основном пою песни из известных фильмов и моих любимых бардов, читаю стихи наших поэтов. Какие? Исполняю Юрия Визбора, Булата Окуджаву и Владимира Высоцкого. Ну и, конечно, рассказываю истории, произошедшие на съёмках.

– Многие артисты признаются, что очень любят киноклуб за атмосферу, созданную великим Рязановым и сохраняющуюся там до сих пор. А какие у вас впечатления от концертной площадки в Обручевском?

– Это действительно очень душевное, атмосферное место. И публика замечательная: Отзывчивая и душевная.

«СВЕТЛАНА ДРУЖИНИНА – МОЯ КРЁСТНАЯ МАМА В КИНО»

– Вас, конечно, всегда спрашивают про фильм Светланы Дружининой «Гардемарины, вперёд!». Кем для вас стала Светлана Сергеевна?

– Она – мама «Гардемаринов» и, конечно, моя крёстная мама в кино. Есть ли крёстный папа? Да, Владимир Валентинович Меньшов, а Светлана Сергеевна – крёстная мама. Поэтому я её обожаю, она часть моей жизни, моя близкая родственница.

– Как вы себя чувствовали, когда играли в последних «Гардемаринах»? Хватило сил?

– Духу и куража нам точно хватило. Мы в хорошей физической и моральной форме, да и в духовной, надеюсь, тоже.

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

Первая жена – Марина Харатьян (Буримова). Училась вместе с Дмитрием Харатьяном в высшем театральном училище имени М. С. Щепкина. Супруги развелись в 1988 году. Дочь – Александра Харатьян (род. 21 января 1984 года). Окончила с отличием МЭСИ по специальности «Финансы, кредит и банковское дело». По второму образованию – продюсер. Вторая жена – Марина Майко (род. 22 июня 1970 года), киноактриса, победительница конкурса красоты «Мисс Тирасполь – 1988». С 1990 года начали жить вместе, а через семь лет поженились. Сын – Иван Харатьян (род. 9 марта 1998 года). В 2006 году снялся в роли Ханса Кристиана Андерсена (в детстве) в фильме «Андерсен. Жизнь без любви» Эльдара Рязанова. Крёстным отцом Ивана является Юрий Мороз.

ДОСЬЕ

• Дмитрий Харатьян родился в 1960 году в городе Алмалыке Узбекской ССР. Народный артист РФ. Снялся в трилогии «Гардемарины, вперёд!», в картинах «На Дерибасовской хорошая погода...», «Сердца трёх», «Жених из Майами» и других.

• Является поющим актёром, записывает песни, выступает с концертами. В его репертуаре более 60 песен таких известных композиторов, как Виктор Лебедев, Максим Дунаевский, Александра Пахмутова, Григорий Гладков, Александр Флярковский, и многих других.