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Джереми Реннер заявил о готовности вернуться к съемкам в Marvel и других проектах

Звезда «Мстителей» и «Соколиного глаза» Джереми Реннер рассказал, как чувствует себя после полученных травм.

Джереми Реннер заявил о готовности вернуться к съемкам в Marvel и других проектах
© Фото: globallookpress.com

По словам голливудского актера, он почти полностью оправился от переломов, полученных в прошлом году, и готов повторно появиться в киновселенной Marvel и любых других новых кино и телепроектах, если вновь получит должное приглашение, сообщает Variety.

«Я всегда рад работе. Я уже дееспособен где-то на 90% и уверен в своих способностях. Еще полгода и я полностью восстановлюсь», — заявил Реннер в интервью Entertainment Tonight.

Напомним, трагический инцидент с Джереми Реннером произошел в начале января 2023 года. Тогда актера переехала снегоуборочная машина, в результате чего он получил серьезные повреждения груди и ног.

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