Названа причина смерти актера, сыгравшего Николая II в «Агонии»

Причиной смерти советского и российского актера театра и кино Анатолия Ромашина, который ушел из жизни 8 августа 2000 года, стало упавшее в огороде дерево, рассказал Пятый канал. Широкую популярность артист получил после выхода фильма «Агония» (1981), где сыграл последнего императора России Николая II. Всего на счету народного артиста РСФСР значится более 100 ролей.

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В июне 2000 года Ромашину приснилась его покойная мама, которая давно не приходила к нему во сне. Такую ситуацию народный артист счел дурным знаком. Однажды он утром ехал на дачу, где решил спилить засохшую сосну. В результате дерево упало на 69-летнего артиста, который скончался на месте.

Ранее стало известно о смерти кинооператора Павла Капиноса, который работал над фильмом «Последний богатырь» и сериалом «Кухня». Он скончался на 49-м году жизни. Режиссер Анна Меликян назвала Капиноса одним из лучших операторов в России, «красота и чудо изображения» у которого рождались «как-то легко, играючи, через бесконечные шутки и байки».