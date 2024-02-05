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Актер Адабашьян осудил сценаристов за непонимание смысла романа Булгакова

Сыгравший Берлиоза в «Мастере и Маргарите» 2005 года Александр Адабашьян заявил НСН, что посмотрит новую экранизацию романа и решит, снималось это кино ради денег или ради искусства.

Актер Адабашьян осудил сценаристов за непонимание смысла романа Булгакова
© nsn.fm

Актер Александр Адабашьян, сыгравший Берлиоза в легендарной экранизации романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» 2005 года режиссера Владимира Бортко, в эфире НСН рассказал, что читал много сценариев очередных попыток переноса «Мастера и Маргариты» на пленку, однако большая часть из них была лишена какого-либо смысла. Ранее Бортко заявил, что новый фильм по «Мастеру и Маргарите» режиссера Михаила Локшина сняли исключительно с целью заработка на очередной экранизации произведений Булгакова. Он также признался, что не планирует смотреть эту киноленту, пишет News.ru.

Адабашьян оказался не так категоричен и обещал ознакомиться с новым видением нетленного романа.

«Я не смотрел новый фильм «Мастер и Маргарита». Это новое поколение режиссеров, я не особо в нем ориентируюсь. Посмотрю, тогда составлю свое представление. Тут сложно сказать, снимали ради творчества или ради денег. Тут нужно понимать, чем эта экранизация отличается от предыдущих. Я читал несколько сценариев, какие-то были реализованы, какие-то – нет. В большинстве случаев я удивлялся, что никто даже не понял, о чем идет речь в романе! Кто-то увлекался всякими развеселыми трюками, которые можно было исполнить в то время, кого-то интересовала любовная история. Для многих современных сценаристов эта история была «капустником»: кто-то то же самое переносил просто в современное время, рисовали связь с современностью, где-то девушка бросалась в Патриарший пруд с криками: «Не могу изменить своим принципам!». Люди теряли суть непринятия автором СССР, что показывается и в «Собачьем сердце», например. Мне не предлагали снова сыграть в «Мастере и Маргарите», сценарии я читал по разным другим причинам», - сказал собеседник НСН. По его словам, за рубежом популярны российские писатели, в частности Булгаков, однако иностранцы не понимали смысл его произведений, в прочем, как и многие русскоязычные люди. «Многие за границей слышат фамилию "Булгаков" и начинают восхищаться, хотя сами не читали ни строчки, не то чтобы разбираться в смысле произведений. Все там понимают, что эту фамилию надо знать, чтобы при любом удобном случае ее озвучить, так как образованный человек обязан произносить такие имена. У нас почти так же: все читали, кто-то восторгался любовной историей, кто-то веселился от того безобразия, которое вытворяли Воланд с компанией, но так никто и не понял, о чем это писали, в какое время, в каком контексте, какую нужно было иметь смелость, чтобы это написать и попытаться опубликовать», - с негодованием отметил он.

После выхода на экраны картины разразился скандал в связи с проукраинскими высказываниями режиссера Михаила Локшина. Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов сказал в этой связи «Радиоточке НСН», что убирать имя режиссера из титров не стоит. При этом он допустил, что Локшина могут ждать правовые последствия.

Актеры
Собачье сердце
Михаил Локшин
Александр Адабашьян
Александр Шолохов
Владимир Бортко
Михаил Булгаков
Госдума