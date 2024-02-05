Актер Адабашьян осудил сценаристов за непонимание смысла романа Булгакова

«Я не смотрел новый фильм «Мастер и Маргарита». Это новое поколение режиссеров, я не особо в нем ориентируюсь. Посмотрю, тогда составлю свое представление. Тут сложно сказать, снимали ради творчества или ради денег. Тут нужно понимать, чем эта экранизация отличается от предыдущих. Я читал несколько сценариев, какие-то были реализованы, какие-то – нет. В большинстве случаев я удивлялся, что никто даже не понял, о чем идет речь в романе! Кто-то увлекался всякими развеселыми трюками, которые можно было исполнить в то время, кого-то интересовала любовная история. Для многих современных сценаристов эта история была «капустником»: кто-то то же самое переносил просто в современное время, рисовали связь с современностью, где-то девушка бросалась в Патриарший пруд с криками: «Не могу изменить своим принципам!». Люди теряли суть непринятия автором СССР, что показывается и в «Собачьем сердце», например. Мне не предлагали снова сыграть в «Мастере и Маргарите», сценарии я читал по разным другим причинам», - сказал собеседник НСН. По его словам, за рубежом популярны российские писатели, в частности Булгаков, однако иностранцы не понимали смысл его произведений, в прочем, как и многие русскоязычные люди. «Многие за границей слышат фамилию "Булгаков" и начинают восхищаться, хотя сами не читали ни строчки, не то чтобы разбираться в смысле произведений. Все там понимают, что эту фамилию надо знать, чтобы при любом удобном случае ее озвучить, так как образованный человек обязан произносить такие имена. У нас почти так же: все читали, кто-то восторгался любовной историей, кто-то веселился от того безобразия, которое вытворяли Воланд с компанией, но так никто и не понял, о чем это писали, в какое время, в каком контексте, какую нужно было иметь смелость, чтобы это написать и попытаться опубликовать», - с негодованием отметил он.