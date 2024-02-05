«Попала в кино по блату»: Аглая Тарасова высказалась о карьере и звездной маме

Многие знают о том, что у Аглаи мать — известная и талантливая актриса Ксения Раппопорт . Казалось бы, родство с таким человеком должно было помощь Тарасовой, однако она очень из-за этого страдала. Аглая призналась, что она первые годы своей карьеры постоянно читала новости о себе и комментарии.

Люди говорили о том, что она попала в кино по блату, что у нее нет образования и в целом она не очень талантливая актриса. Аглае было очень обидно. Однако с возрастом она решила перестать это делать и теперь спокойно относится к хейту. Кстати, Аглая начала свой творческий путь с сериала «Интерны» и громкого романа с Ильей Глинниковым, коллегой по сериалу. После у нее были отношения с Милошем Биковичем, и паре даже приписывали помолвку. Однако они расстались.