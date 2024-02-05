Номинантка на «Оскар» Кэри Маллиган нарушила голливудскую традицию

Английская актриса и по совместительству номинантка на «Оскар» за роль в фильме «Маэстро» Кэри Маллиган рассказала, в каких случаях артисты «лгут на 100%».

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Голливудская звезда в интервью заявила, что номинация на «Оскар» — «это самая крутая вещь». Этим высказыванием она нарушила одно из табу киноиндустрии: когда дело доходит до сезона наград, нельзя говорить, что это важно.

По словам Маллиган, люди, которые заявляют, что награды в отличие от работы не имеют значения, «100-процентные лжецы», сообщает Deadline.