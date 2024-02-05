Актриса Лариса Луппиан призналась, что чрезмерно заботилась о детях

"Раньше я думала о детях. Сейчас все рады, что я от них отвязалась. Потому что у меня все время волнение за детей — почему не надевают тапочки, ходят босиком, почему руки холодные, почему плохую шапку надели. Я бесконечно их мучила и раздражала этим. Теперь беспокоюсь не о семье, а о театре, и все немножко вздохнули", - улыбнулась Луппиан.

Артистка отметила, что с момента вступления в должность художественного руководителя Театра Ленсовета у нее стало меньше времени для семьи. При этом Луппиан всегда старается найти время для дочери Елизаветы Боярской. По словам артистки, ей очень нравится жить с дочерью в одном городе, так как у них есть возможность видеться, а Боярская может оставить ей детей и кота, в то время как сама поедет на гастроли.