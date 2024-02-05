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Звезда «Лакричной пиццы» снимется в новом фильме режиссера Пола Томаса Андерсона

Актриса и певица Алана Хаим, известная как солистка группы Haim, где выступает со своими родными сестрами Эсти и Даниэль, составит компанию Леонардо ДиКаприо в безымянной киноленте режиссера Пола Томаса Андерсона.

Звезда «Лакричной пиццы» снимется в новом фильме режиссера Пола Томаса Андерсона
© Фото: globallookpress.com

Помимо звезды картины «Лакричная пицца», в проекте примут участие Тейяна Тейлор — актриса, прославившаяся ролью в фильме «Тысяча и один», Вуд Харрис, снимавшийся в сериале «Прослушка», а также рэперша Шейна Макхейл, выступающая под псевдонимом Junglepussy.

Подробности сюжета ленты Андерсона пока держатся в секрете, однако известно, что история будет основана на романе «Вайнленд» Томаса Пинчона, сообщает The Hollywood reporter.

Съемки фильма уже начались. Релиз картины запланирован на 2025 год.

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