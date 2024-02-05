В Калуге актриса Стебунова упала со сцены в театре и повредила челюсть
Актриса Кристина Стебунова повредила челюсть, упав со сцены в Калужском областном драматическом театре во время спектакля "Недоросль".
Об этом сообщается в Telegram-канале местного медиаменеджера Евгения Серкина. По данным Серкина, пострадавшую сразу же доставили в областную больницу.
"Упала с лестницы, кто знает — винтовая внизу в трюм. Много всяких ушибов. Я плохо помню сам момент. Травматический артрит челюсти, могло быть и хуже", - рассказала Стебунова, показав фотографии из травмпункта.
В театре отменили показ спектакля "Бобок", в котором актриса играет одну из главных ролей. Директор драмтеатра Александр Кривовичев в беседе с автором канала назвал травму актрисы обыкновенной ссадиной.
"Она побежала по железной лестнице и наступила на свое собственное платье. Она опаздывала на свой выход. Актриса, которая не знает, что платье нужно поднимать, когда бежишь", - отметил он.
В январе пресс-служба Большого театра в Москве уточнила сообщения о падении на рабочего декорации.