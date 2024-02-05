Британский актер и певец Стив Браун умер от фиброза легких
2 февраля ушел из жизни Стив Браун, британский актер, комик, автор песен, композитор, певец, сценарист, продюсер и аранжировщик. Браун так или иначе приложился минимум к полусотне телешоу, сериалов и кинолент: от "Баффи - истребительницы вампиров" и "Самолетом, поездом, машиной" до двух дюжин островных комедийных программ. Зачастую - с несколько скабрезным контентом.
Некролог появился в NME. Причина смерти 66-летнего многостаночника - фиброз легких. Агент артиста информацию подтвердила, назвав Брауна "своим любимым клиентом".
В соцсетях - дань памяти от друзей и коллег, все они в шоке.
У Брауна остались два сына от первого брака с комедийной актрисой Джанет Рэйвенс - стендапер Альфи Браун, довольно известный и скандальный, и ставший музыкантом Ленни Браун. Для Рэйвенс Стив продолжал придумывать номера и после того, как они развелись. Вторая жена - актриса Дебора Корнелиус ("Чисто английское убийство", "Пуаро Агаты Кристи"). У пары родилась дочь Манон.