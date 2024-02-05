Британский актер и певец Стив Браун умер от фиброза легких

2 февраля ушел из жизни Стив Браун, британский актер, комик, автор песен, композитор, певец, сценарист, продюсер и аранжировщик. Браун так или иначе приложился минимум к полусотне телешоу, сериалов и кинолент: от "Баффи - истребительницы вампиров" и "Самолетом, поездом, машиной" до двух дюжин островных комедийных программ. Зачастую - с несколько скабрезным контентом.

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Некролог появился в NME. Причина смерти 66-летнего многостаночника - фиброз легких. Агент артиста информацию подтвердила, назвав Брауна "своим любимым клиентом".

В соцсетях - дань памяти от друзей и коллег, все они в шоке.