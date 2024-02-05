Актриса Судзиловская и актер Акопян получили звания заслуженных артистов

Актриса театра и кино Олеся Судзиловская стала заслуженной артисткой России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий указ президента.
"Присвоить почетное звание "Заслуженный артист Российской Федерации" Дзебань-Судзиловской Олесе Ильиничне - артисту, члену общероссийской общественной организации "Союз кинематографистов РФ", - говорится в указе.
Звание заслуженного артиста России также получил иллюзионист, телеведущий и актер Амаяк Акопян. Актер МХТ имени Чехова Олег Тополянский, в свою очередь, награжден медалью "За труды в культуре и искусстве".
В декабре певец Сергей Пенкин отменил концерт в Дубае ради получения звания заслуженного артиста РФ в Москве. Новость о присвоении звания Пенкин узнал во время гастролей в Вологде. Пенкин отметил, что впервые на гастролях сможет сказать, что стал заслуженным артистом.