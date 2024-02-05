Актриса Судзиловская и актер Акопян получили звания заслуженных артистов

Актриса театра и кино Олеся Судзиловская стала заслуженной артисткой России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий указ президента.

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"Присвоить почетное звание "Заслуженный артист Российской Федерации" Дзебань-Судзиловской Олесе Ильиничне - артисту, члену общероссийской общественной организации "Союз кинематографистов РФ", - говорится в указе.

Звание заслуженного артиста России также получил иллюзионист, телеведущий и актер Амаяк Акопян. Актер МХТ имени Чехова Олег Тополянский, в свою очередь, награжден медалью "За труды в культуре и искусстве".