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Актриса Судзиловская и актер Акопян получили звания заслуженных артистов

Актриса театра и кино Олеся Судзиловская стала заслуженной артисткой России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий указ президента.

Актриса Судзиловская и актер Акопян получили звания заслуженных артистов
© Газета.Ru

"Присвоить почетное звание "Заслуженный артист Российской Федерации" Дзебань-Судзиловской Олесе Ильиничне - артисту, члену общероссийской общественной организации "Союз кинематографистов РФ", - говорится в указе.

Звание заслуженного артиста России также получил иллюзионист, телеведущий и актер Амаяк Акопян. Актер МХТ имени Чехова Олег Тополянский, в свою очередь, награжден медалью "За труды в культуре и искусстве".

В декабре певец Сергей Пенкин отменил концерт в Дубае ради получения звания заслуженного артиста РФ в Москве. Новость о присвоении звания Пенкин узнал во время гастролей в Вологде. Пенкин отметил, что впервые на гастролях сможет сказать, что стал заслуженным артистом.

Актеры
Олег Тополянский
Амаяк Акопян
Олеся Судзиловская
Сергей Пенкин
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