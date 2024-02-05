Умер актер Майкл Джейстон, звезда «Чисто английского убийства» и «Доктора Кто»

5 февраля скончался артист, известный как Майкл Джейстон (настоящая фамилия - Джеймс). Осенью английскому актеру исполнилось 88 лет.

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Джейстон - актер театра, кино и ТВ с послужным списком в более чем сто пунктов. По сути, артист отметился в большей части наиболее важных островных сериалов и "мыльных опер".

Его список, стартовавший в начале 1960-х, охватил "Сон в летнюю ночь" 1968-го и "Алису в Стране чудес" 1972-го, оригинального "Доктора Кто", фильмы и сериалы "НЛО", "Джейн Эйр"(1973-го), "Улица коронации", "Ферма Эммердейл", "Королевский суд", "Жители Ист-Энда", "Чисто английское убийство", "Архив Шерлока Холмса", "Забавы в похоронном бюро". Джейстон был активно отмечен шекспировским репертуаром. Последний раз актер появился на экране в 2019-м.

Кроме того артист начитывал аудиокниги и был значителен в радиопьесах, где сыграл, в частности, Джеймса Бонда.

Был женат на известнейшей актрисе Линн Фарли ("Шерлок", "Молодой Морс").