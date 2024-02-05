Умер актер Майкл Джейстон, звезда "Чисто английского убийства" и "Доктора Кто"
5 февраля скончался артист, известный как Майкл Джейстон (настоящая фамилия - Джеймс). Осенью английскому актеру исполнилось 88 лет.
Джейстон - актер театра, кино и ТВ с послужным списком в более чем сто пунктов. По сути, артист отметился в большей части наиболее важных островных сериалов и "мыльных опер".
Его список, стартовавший в начале 1960-х, охватил "Сон в летнюю ночь" 1968-го и "Алису в Стране чудес" 1972-го, оригинального "Доктора Кто", фильмы и сериалы "НЛО", "Джейн Эйр"(1973-го), "Улица коронации", "Ферма Эммердейл", "Королевский суд", "Жители Ист-Энда", "Чисто английское убийство", "Архив Шерлока Холмса", "Забавы в похоронном бюро". Джейстон был активно отмечен шекспировским репертуаром. Последний раз актер появился на экране в 2019-м.
Кроме того артист начитывал аудиокниги и был значителен в радиопьесах, где сыграл, в частности, Джеймса Бонда.
Был женат на известнейшей актрисе Линн Фарли ("Шерлок", "Молодой Морс").
Причиной смерти исполнителя стала непродолжительная болезнь, характер которой не конкретизируется. Об этом сообщает Mirror со ссылкой на заявление агентства Джейстона.