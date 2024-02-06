Звезда «Реальных пацанов» попробует себя в новом жанре

Актер Антон Богданов, известный по роли в сериале «Реальные пацаны», поделился творческими планами. В беседе с Пятым каналом он рассказал, что приступает к съемкам сериала в качестве режиссера. Богданов отметил, что в течение трех лет снимал собственные кинокартины, после чего его начали приглашать в сторонние проекты.

© News.ru

Сейчас я приступаю к съемкам сериала как режиссер. Я три года снимал собственные картины, и как-то стали приглашать и на сторонние проекты. Будет первый опыт съемки для чужого продакшена. Это в апреле стартует. Летом очень надеюсь снять третью часть «Ивана Семенова», заключительную часть трилогии про нашего рыжего хулигана, — отметил актер.

Он подчеркнул, что также хочет осенью приступить к пилоту детского сериала. Богданов уточнил, что продолжит и сам сниматься в различных проектах. При этом актер признался, что не знает, как найти на все это время. Он также добавил, что 2023 год для него был больше театральным, поэтому 2024 год Богданов решил посвятить кино.