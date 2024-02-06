Нагиев, уход из сериала «СашаТаня», скандалы: куда пропал Алексей Климушкин

Актер Алексей Климушкин прославился благодаря роли Сильвестра Андреевича Сергеева в сериалах «Универ» и «СашаТаня». Как он живет сейчас, чем занимается, в каких скандалах был замешан?

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Чем известен Климушкин

Алексей Климушкин родился 2 мая 1965 года в Санкт-Петербурге. Учился в Ленинградском институте инженеров железнодорожного транспорта. Служил во флоте. В 1992 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК) по специальности «актер».

В 90-х годах Климушкин под псевдонимом Аркадий Арнаутский работал диджеем на «Радио Модерн». Затем перешел на радио Nostalgie.

Вместе с хореографом Егором Дружининым он руководил театрально-танцевальным коллективом питерского ресторана «Валхалл».

С 2002 по 2005 год Климушкин выступал в роли режиссера-постановщика на канале ТНТ. Работал в программах «Окна», «Бремя денег» и «Дом».

Широкую известность артист получил в 2008 году — после выхода сериала «Универ». Также Климушкин снимался в проектах «Черный ворон», «Спецназ-2», «Бандитский Петербург — 10: Расплата», «Улицы разбитых фонарей — 9», «СашаТаня», «Юрочка» и других.

Всего в фильмографии актера на данный момент 17 работ.

Что известно о личной жизни Климушкина

Алексей Климушкин не рассказывает подробности личной жизни. Известно, что актер женат и у него есть двое сыновей.

«Не могу сказать, что моя семья — идеальная пара. Но, возможно, именно потому, что мы редко виделись, нам удалось сохранить некоторый трепет. К тому же, семья у меня не актерская, и это сыграло добрую службу», — делился он.

Мистическим событием Климушкин считает внезапное появление в его жизни двоюродной сестры Аллы, проживающей в Италии. Сначала актер решил, что его разыгрывают коллеги на ТНТ, так как обнаружил в своем аккаунте на «Кинопоиске» сообщение на латинице — кто-то его разыскивал.

Год спустя звезда «Универа» отправился на отдых на итальянский курорт Абана-Терма и решил позвонить по указанному телефону. Спустя два часа Алла с дочерью стояли в его гостиничном номере. Выяснилось, что они родня по линии дедушки.

В каких скандалах был замешан Климушкин

На первом курсе Алексей Климушкин познакомился с Дмитрий Нагиевым и Игорем Лифановым. Они сразу нашли общий язык и решили организовать трио «Красная шапочка». Приятели вместе придумывали номера для капустников и скетч-шоу и получали главные роли в спектаклях.

В 2001 году артисты поставили спектакль «Кыся» по роману Владимира Кунина, где играли главные роли. В 2007 году Климушкина позвали сниматься в «Универе», и его популярность стала набирать обороты.

«Ребята привыкли, что я всегда немного позади. А тут я трижды за два месяца заранее предупреждаю, чтобы мне замену в „Кысе“ нашли. И кто-то вдруг повернул ситуацию так, что Климушкин, наглый мальчик, кинул всех. Меня из спектакля убрали», — вспоминал артист.

Климушкин признавался, что на протяжении нескольких лет в Прощеное воскресенье отправлял бывшим друзьям сообщения, но не получал ответа.

В 2022 году звезда «Универа» должен был дать большое интервью журналисту Светлане Баласанян, однако отменил съемку из-за начала проведения спецоперации.

«Договорились о съемке на март, но Алексей Климушкин решил, что надо взять „паузу“. По его мнению, сейчас существует одна-единственная тема. О других вопросах он даже говорить не хотел. А у нас уже были куплены билеты в Москву, забронирована студия. После отмены съемки он занес меня в черный список, я даже ответить не успела», — рассказала журналист NEWS.ru.

Чем Климушкин занимается сейчас

В 2023 году Алексей Климушкин ушел из сериала «СашаТаня». Решение было принято по личным причинам, подробности неизвестны.