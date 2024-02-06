«Счастливы вместе», Захарова, двое детей: куда пропал актер Павел Савинков

Актер Павел Савинков прославился благодаря роли Толика Полено в ситкоме «Счастливы вместе». Как он живет сейчас, почему не снялся в сериале «Букины»?

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Чем известен Савинков

Павел Савинков родился 29 ноября 1981 года в городе Красногорске Московской области. В 2003 году он окончил ВГИК и был принят в Театр имени Моссовета.

В кино Савинков дебютировал в 2005 году в сериале «Я вернусь». Широкую известность получил благодаря роли Анатолия Полено в ситкоме «Счастливы вместе». Ради съемок он был вынужден покинуть театр.

Также актер играл в проектах «Предчувствие», «Женщины на грани», «Тест на любовь», «Мамочки», «Петух», «Осиное гнездо», «Парфюмерша-2», «Парфюмерша-3», «Сердечных дел мастера», «Дети ветра», «Загадка Эйнштейна», «Папа и Катя» и других. Всего в его фильмографии более 30 работ.

Савинков женат на актрисе Александре Стрельциной. В 2016 году у супругов родилась дочь Серафима.

«Моя жена тоже актриса, и да, у нас и в профессиональной сфере тоже взаимопонимание. Мы с ней одинаково относимся к работе. И актерскую профессию считаем именно профессией, а не призванием. А актерскую игру — не священнодействием, а работой (да простит меня Щепкин)», — делился звезда «Счастливы вместе».

В одном из интервью артист признавался, что у него также есть сын.

«Я вообще люблю детей! А своих особенно! Мне очень нравится проводить с ними время! Как они ведут себя, что говорят — это что-то удивительное!» — рассказывал Савинков.

Почему Савинкова не позвали в сериал «Букины»

В 2023 году на канале ТНТ вышло продолжение сериала «Счастливы вместе» — проект «Букины». Главные роли в картине исполнили Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин. Реализацией сериала занимались братья Андреасян.

Павел Савинков и его экранная супруга Юлия Захарова (Елена Полено) в проекте не снялись. У Букиных в фильме появились новые соседи в исполнении Максима Галашкина и Екатерины Стуловой.

Захарова рассказывала, что ей не звонили и не предлагали принять участие в проекте.

«Мне друзья переслали радостную информацию и родственники тоже. На что я отвечаю дежурной фразой: „Возможно, соседей не пригласят на эту вечеринку“. Да, мне пока не звонили, но я сейчас еще не очень в зоне доступа. В любом случае, надеюсь, вы меня увидите. Ну или порадуемся успехам коллег», — делилась она.

Савинков заявлял, что с бывшей партнершей у них плохие отношения, и оба они не получали предложения сняться в продолжении ситкома.

При этом артист отмечал, что планирует посмотреть продолжение сериала, поскольку он был большой частью его жизни. Савинков предположил, что его не пригласили на съемки из-за сценарной идеи.

«Я не расстроился, мне кажется, это естественный ход событий. Это нормальная работа, предложение поступает — ты его рассматриваешь, принимаешь. Если не поступает, соответственно, не рассматриваешь. Все естественно, все нормально. Я думаю, что это, скорее всего, сценарная идея, сценарный ход. Наверное, какие-то были аргументы в пользу этого. В этом смысле, я думаю, можно доверять и сценаристам, и продюсерам. Это не просто так было: „Давайте не позовем“. Я думаю, в этом была какая-то мысль», — комментировал Савинков «Газете.Ru».

Чем Савинков занимается сейчас

Павел Савинков продолжает творческую деятельность. Он задействован в постановках «Шикарная свадьба», «Два мужа по цене одного», «Женитьба» и «Суперстарс».