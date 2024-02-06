«Мечтала выйти замуж за Губина». Актриса Шмакова хочет сыграть в сказке

Новое комедийное скетч-шоу (состоящее из коротких сцен) «На работу!» стартовало на телеканале ТНТ. Одну из главных ролей в проекте сыграла Екатерина Шмакова. «Вечерняя Москва» пообщалась с актрисой.

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— Екатерина, вы сами ждете новых серий «На работу!» или для вас момент премьеры не так важен, как съемочный процесс?

— Для меня одинаково важно и то и другое. Наш скетчком для меня желанный, мы снимали его с удовольствием, с дружеским настроем, я очень сильно ждала премьеру и не сомневалась, что это будет классно и смешно! Мы работали в подзабытой стилистике скетчкома — «Маски», «Шоу Бенни Хилла», если вспомнить классику — комедии Чарли Чаплина… В них не было ни одного слова, но всем было гомерически смешно. Люди часто прикрываются словами… Без слов снимать, конечно, сложнее.

— Каково вам было работать исключительно в визуальном жанре?

— Мне поначалу было сложно переключиться. С Ильей (режиссером Ильей Аксеновым. — «ВМ») я работаю не впервые. И с ним все было дружелюбно, он не ставит задачи менторски. Мы кайфовали! Несмотря на то, что в жанре мне было сложновато и иногда я даже беззвучно что-то лепетала. А Илья говорил мне:

«Катя, не шепчи, не надо!» (смеется) И я перестроилась и больше не хулиганила.

— Как относитесь к просмотру проектов со своим участием?

— Ох, когда как! Бывает, я жду определенную картину, думая, что там я выдала что-то для себя из ряда вон выходящее; а иногда думаю: «Ну, это можно и не смотреть…» Но многие работы я жду с нетерпением, хоть и смотрю их с критикой и скепсисом. Я могу думать о том, что можно же было чуть-чуть схуднуть, по-другому решить сцену… Самокопание — мое второе имя.

— Как, на ваш взгляд, изменился наш кинематограф за последние годы?

— Я не думаю, что когда-то российское кино было в регрессе или застое… В 1990е, например, был Алексей Балабанов, и разве можем мы говорить о регрессе того времени? Да, кино меняется со временем, сейчас появляются разные возможности смотреть кино, сериалы и короткометражки благодаря платформам, новым кинотеатрам. Стало больше возможностей выбирать, в киноиндустрии мы сделали огромный шаг вперед, а в искусстве были хороши всегда. Меня, если честно, обижает, когда говорят: «Вот сейчас мы показываем настоящее кино, вот сейчас мы всем утираем нос…» Но в России всегда снимали талантливое кино. Из перемен, которые мне нравятся, могу назвать то, что сейчас стали снимать больше детского кино. Я мечтаю сыграть в сказке!

— В юности вашими кумирами были Дмитрий Харатьян и Андрей Губин. Чем они вас так очаровали?

— Когда была маленькой, я думала, что выйду за Андрея Губина замуж. Он был романтичный, положительный герой… А потом, когда я стала постарше, мне казалось, что песня «Девушки как звезды» про меня! Но я не скажу, что Губин или Харатьян — мои кумиры.

— Вы называли себя шопоголиком. Для вас это способ снять стресс или просто такое увлечение?

— Я так компульсивна в этом вопросе, даже стыдно… (смеется). Покупаю всякое и потом сижу с горой вещей с этикетками, думаю, что же с ними делать. Мне кажется, что шопоголизм может помочь, когда ощущаешь некий упадок. Пошла, как шальная императрица, потратила деньги, вкусно поела, что-то купила…

Это способ себя развеселить, поднять самооценку.

— Какие у вас еще есть способы отвлечься?

— Спорт! Я обожаю ходить с подружками на растяжку, а с мамой — на йогу; люблю ходить одна на танцы. У меня к 33 годам сложился потрясающий круг общения.

Я знаю, что одна подруга будет слушать меня сколько угодно, а другая тут же переключит на хорошее настроение, и мы будем смеяться до боли в щеках! И ты сразу думаешь — да нет у меня проблем, все хорошо. Спорт и друзья могут вытащить из любой апатии, из любого уныния. Окружайте себя хорошими людьми! И работой, конечно же.

ДОСЬЕ

Актриса Екатерина Шмакова родилась 1 апреля 1990 года в городе Нойштрелиц (Германия). В школьные годы занималась художественной гимнастикой, а также бальными и народными танцами. После школы поступила в Институт театрального искусства на курс Э. Л. Ливнева. В кино дебютировала в 2010 году, сыграв роль в комедии «В спорте только девушки».

Предложение руки и сердца

Во время съемок проекта «На работу!» будущий муж Екатерины сделал ей предложение. Режиссер Илья Аксенов снял на маленькую камеру момент, когда актриса прибежала на съемочную площадку и рассказывала всем, как это произошло, показывала кольцо. Поэтому съемки в этом проекте стали для девушки поистине особенными!

Хорошая девочка с косичкой

В школьные годы будущая актриса не была первой красавицей. Екатерина слыла тихоней с длинной косой. Она скромно одевалась и неуютно чувствовала себя на школьных дискотеках.

Любимым предметом Кати была математика. Шмакова признается, что логическое мышление сейчас помогает ей быстро запоминать тексты ролей.

А что читает?

Сейчас Екатерина читает книгу американского актера Мэтью Перри, который ушел из жизни в октябре прошлого года. Российские зрители знают его как Чендлера из комедийного сериала «Друзья». Он издал свои мемуары. Шмакова признается, что у нее мурашки идут по коже от переживаний из-за того, какой была жизнь актера.

Любимые места для прогулок

Екатерина очень любит столичные парки. Гуляет на ВДНХ, Поклонной горе, в Измайловском парке и, конечно, на Красной площади — всегда с замиранием сердца.

Стиль в одежде

Екатерина Шмакова признается, что чаще всего выбирает наряд по настроению! «Может быть повседневный, может быть что-то кричащее. Длина — как макси, так и мини», — рассказала актриса «Вечерней Москве».

И пострелять, и покататься