Умер актер из «‎Сказки странствий Митты»‎ и «‎Соломенной шляпки»‎ Карел Габл

2 февраля не стало Карела Габла, артиста, на счету которого более 130 кино- и телефильмов и сериалов.

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Летом чехословацкому и чешскому актеру исполнилось 87 лет. Габл умер в Чехии, передает IMDb. Причина смерти не разглашается.

Карел Габл родился в 1936 году в Пельгржимове. Окончил Академию исполнительских искусств в 1963-м. Играл в Городской театр в Пардубице, в 1968 году был принят в труппу пражского Музыкального театра Карлин. Принимал участие в мюзиклах "Привет, Долли!", "Чикаго", "Вестсайдская история", других.

Снимался с начала 1960-х, в том числе - в массе совместных проектов: Габл был хорошо известен в нашей стране. На его счету - "Вешние воды" 1968-го, "Соломенная шляпка" 1971-го, военная драма "Соколово" совместного производства студий "Мосфильм" и "Баррандов", "Сказка странствий" Митты, "Амадей" Формана, "Битва за Москву" Юрия Озерова, "Сталинград".