Том Холланд исполнит главную роль в спектакле «Ромео и Джульетта»

Звезда фильмов о Человеке-пауке Том Холланд сыграет Ромео в новой постановке классической пьесы Шекспира «Ромео и Джульетта». Спектакль будет идти в лондонском театре герцога Йоркского с 11 мая по 3 августа 2024.

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За постановку отвечает продюсерская компания Джейми Ллойда, известная своими авантюрными и зачастую радикальными интерпретациями на таких пьес, как «Бульвар Сансет», и «Сирано де Бержерак».

Том Холланд стал первым анонсированным актером в новой постановке. Остальные участники спектакля будут объявлены позже.

Для Холланда это будет возвращение на сцену после его дебюта в мюзикле «Билли Эллиот» в 2008 году. С тех пор он вырос в звезду мирового масштаба, попав в киновселенную Marvel, где играет Человека-паука.