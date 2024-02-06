Стало известно, кто заменит Милоша Биковича в сериале "Белый лотос"
К касту третьего сезона сериала "Белый лотос" HBO присоединился болгарский актер Джулиан Костов ("Тень и кость"), передает Deadline.
Он заменит Милоша Биковича (дилогия "Холоп"), выбывшего из шоу из-за критики МИД Украины.
Бикович ранее заявил, что его участие в проекте "стало невозможным по причинам, выходящим за рамки творчества". Он должен был играть русского инструктора йоги, роль не претерпела изменений, уточняет издание.
В третьем сезоне также задействованы Кристиан Фридель ("Вавилон-Берлин"), Моргана О"Рейли ("Младшая сестра"), Лек Патравади, Шалини Пейрис ("Опять она", "Лига справедливости Зака Снайдера"), Кэрри Кун ("Позолоченный век"), Лесли Бибб, Дом Хетракул, Джейсон Айзекс, Мишель Монахэн, Паркер Поузи и Наташа Ротуэлл.
События развернутся в отеле сети "Белый лотос" в Азии. Запланированы съемки в Бангкоке, Пхукете и на острове Самуи в Таиланде.