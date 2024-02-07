Зендея оголила грудь на красной дорожке

Американская актриса, певица, танцовщица и модель Зендея посетила премьеру фильма «Дюна 2» в Мексике в откровенном наряде. Соответствующие снимки опубликованы на сайте издания Daily Mail.

© Lenta.ru

27-летняя знаменитость вышла на красную дорожку в костюме, состоящем из юбки длины миди с глубоким вырезом до бедра, а также укороченного топа с длинными рукавами. При этом на кадрах видно, что звезда отказалась отбюстгальтера, частично демонстрируя обнаженную грудь.

Помимо этого, артистке сделали макияж в ярких оттенках и собрали волосы в романтичную прическу. Свой образ она дополнила туфлями-лодочками с блестящей застежкой и на высоких каблуках.