«Лучше бы не снималась»: Ломоносова раскритиковала сериал «Не родись красивой»

После сериала «Не родись красивой» у российской актрисы театра и кино Ольги Ломоносовой было много ярких ролей. Но зрители до сих пор видят в актрисе дерзкую Киру. А ведь знаменитость хочет избавиться от этого образа. Артистка раскритиковала сериал в эфире шоу «Откройте, Давид!» на YouTube.

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— «Не родись красивой» — это несерьезно, и я отдаю себе в этом отчет. Это мыльная опера, а серьезное — это если ты снялся в кино у какого-то крутейшего режиссера и на следующее утро стал знаменитым, — заявила актриса.

Актриса призналась, что режиссеры не балуют ее ролями. Кинематографисты долгое время видели в ней Киру из мелодрамы про Катю Пушкареву, поэтому не звали на пробы.

— Меня не воспринимали как серьезную актрису, потому что сериал — попса. Лучше было бы, если бы вообще не снималась, — отметила Ломоносова.

При этом если в большом кино Ломоносовой не рады, то ее всегда ждут в театрах. Актриса практически каждый день выходит на сцену, воплощая самые разные образы. Несмотря на это артистка сомневается, что ее позовут в какой-то крупный театр, например в МХТ, поскольку, считает Ломоносова, у них своих актрис хватает.