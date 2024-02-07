Как сейчас выглядит 59-летняя звезда «Друзей» Кортни Кокс

Кортни Кокс всегда была обладательницей идеальной фигуры. С годами ей удалось сохранить форму, поэтому в 59 лет актриса выглядит просто сногсшибательно. У себя в блоге она опубликовала кадры, на которых продемонстрировала, как выглядит в купальнике.

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Звезда «Друзей» попозировала в фиолетовом бикини, обнажив идеальный пресс. Поклонники актрисы сразу же засыпали её комплиментами и вопросами о том, как ей удаётся поддерживать себя в тонусе и совсем не думать о возрасте.

Актриса рассказывала, что уже много лет соблюдает строгий режим жизни и питания. По словам Кортни, каждое утро она начинает с питательного смузи из огурцов и шпината, который помогает ей поддерживать упругость кожи и здоровье (желудочно-кишечного тракта) ЖКТ. Кроме того, чаще всего Кокс отдаёт предпочтение блюдам с акцентом на нежирные белки и овощи, а вместе говядины ест индейку.