Орал и бросался стульями: голливудский режиссер обвинил Брэда Питта в истериках
Известный режиссер Эд Цвик рассказал о «непостоянном» поведении Брэда Питта на съемках фильма «Легенды осени» 1994 года. Актер сыграл в нем главную роль вместе с Энтони Хопкинсом, Эйданом Куинном, Джулией Ормонд и Генри Томасом. Цвик заявил, что артист скандалил с ним, что приводило к дракам на площадке.
В отрывке из своих новых мемуаров «Хиты, провалы и другие иллюзии: мои сорок лет в Голливуде» 71-летний режиссер признался в непростых отношениях с 60-летним голливудским сердцеедом. По словам Эда, Питт «может быть вспыльчивым, когда его злят» и «становится нервным всякий раз, когда предстоит сцена, требующая от него проявления глубоких эмоций», пишет Vanity Fair.
По мнению режиссера, такое поведение Брэда обусловлено тем, что он вырос в среде, где мужчины сдерживали свои эмоции.
«Поначалу он кажется спокойным, но, когда его раздражают, он может быть непостоянным», — заявил Цвик.
Чем больше режиссер заставлял актера раскрыть себя, тем больше он сопротивлялся. Эд Цвик подробно описал момент, когда они кричали, ругались и бросали друг в друга стулья.
«В конце концов, команда привыкла к нашим стычкам, ушла и позволила нам разобраться», — отметил он.
Режиссер добавил, что позже они помирились. Также он подчеркнул, что Брэд Питт откровенный, прямой человек, с которым весело, а также профессионал своего дела.