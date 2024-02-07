Голливудский режиссер обвинил Брэда Питта в истериках

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В отрывке из своих новых мемуаров «Хиты, провалы и другие иллюзии: мои сорок лет в Голливуде» 71-летний режиссер признался в непростых отношениях с 60-летним голливудским сердцеедом. По словам Эда, Питт «может быть вспыльчивым, когда его злят» и «становится нервным всякий раз, когда предстоит сцена, требующая от него проявления глубоких эмоций», пишет Vanity Fair.

По мнению режиссера, такое поведение Брэда обусловлено тем, что он вырос в среде, где мужчины сдерживали свои эмоции.

«Поначалу он кажется спокойным, но, когда его раздражают, он может быть непостоянным», — заявил Цвик.

Чем больше режиссер заставлял актера раскрыть себя, тем больше он сопротивлялся. Эд Цвик подробно описал момент, когда они кричали, ругались и бросали друг в друга стулья.

«В конце концов, команда привыкла к нашим стычкам, ушла и позволила нам разобраться», — отметил он.