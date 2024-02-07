Почему Кологривому «сорвало крышу» после успеха в «Слове пацана»

После выхода сериала «Слово пацана» Никиту Кологривого захлестнула волна популярности: артиста успели назвать самым вредным и завистливым актером российского кино. Он стал позволять себе резкую критику в адрес многих знаменитостей, а его слова подхватывали СМИ, что привело к череде скандалов и конфликтов.

Как отмечает «КП», «сорвать крышу» Кологривому могло из-за несправедливости, с которой он столкнулся за годы съемок в кино. Однако сможет ли он побороться с ней таким образом — большой вопрос.

Кологривый «зазвездился» после сериала?

Еще до «Слова пацана» у Кологривого было 60 ролей. Издание отмечает, что актер при этом всегда имел завышенные ожидания о работе и мечтал о народном признании. Особенно горько ему было от того, что для каждой роли артист выкладывался по полной, однако стать звездой первой величины не удавалось. При этом перед глазами у Кологривого был пример успеха Ивана Янковского, который в 33 года имеет пять «Золотых львов» при том, что список ролей у него значительно меньше.

В ГИТИСе Кологривого отговаривали от выбора актерской профессии. Будущему артисту говорили, что его «никто снимать не будет» из-за внешности. Как только Никита получил трибуну, он решил рассказать о несправедливости в актерской среде, намеренно сгущая краски.

«Это не лично мой протест, я говорю от лица тысячи других талантливых ребят, которым не дают дороги и которых видел сам. В своих интервью обобщаю и высвечиваю эту проблему, раскрашивая яркими красками. Чтобы меня услышали. Делаю это специально и нарочито, ведь мы находимся в медиапространстве», — говорил Кологривый.

Он подчеркивал, что хочет справедливости, а роли нужно отдавать тем, у кого есть возможность и желание их сыграть.

Авторы статьи считают, что поведение актера продиктовано не жаждой наживы и славы, а неуверенностью в себе. По этой же причине Никита занялся боксом — однако артист хотя и держит удар, но его ранимость очевидна. Роли качков и гопников — не то, на что рассчитывал выпускник ГИТИСа.

Никита просто хайпит?

Существует мнение, что резкими высказываниями Кологривый лишь пытается поднять себе цену. Другими словами, он хайпует, хотя нередко обвиняет в этом других.

В своих публичных заявлениях Кологривый подчеркивает, что наблюдал систему производства российского кино изнутри и понимает, о чем говорит. Актер считает, что в России много талантливых артистов, но они остаются никому не известными из-за порочной системы «блата»:

«Многие к ней привыкли за долгое время, будто это в порядке вещей. А тот, кто бунтует и обличает, — хам, провинциал и выскочка. Скажу так, что всем, кто замешан в этой системе, будет непросто со мной пересекаться на съемочной площадке».

Актер подчеркивает, что пришел в кино с агрессивной позицией — он понимает критерии фильмопроизводства и знает, с кем хочет работать и кого играть. По этой причине он может позволить себе громкие и колкие высказывания.

Справится ли Кологривый с главным вызовом?

Кологривого обвиняют в позерстве и намеренных провокациях — он публично критикует работы даже советских суперзвезд. С одной стороны это выглядит как форма подросткового нигилизма и максимализма, а с другой — является личным мнением актера. Не исключено, что годы спустя Кологривый пересмотрит свои взгляды, признав, что был горяч и неопытен.