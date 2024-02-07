«Там есть вещи, которых просто не может быть никогда в экранизации Булгакова. В версии режиссера я не разобрался, не понимаю, почему режиссер интерпретировал все именно так, почему он дописал диалоги, придумал сцены, которых нет в романе, почему поменял линии, которые менять невозможно: это искажает суть произведения», — заявил Галибин.