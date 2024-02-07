Скончался актер Джеймс Диксон

Умер Джеймс Диксон, американский актер кино и ТВ, сценарист, продюсер и киноменеджер, хорошо известный энтузиастам жанровой продукции.

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В первую очередь Диксон - это лейтенант Перкинс из культовой хоррор-трилогии 1970-1980-х Ларри Коэна "Оно живое".

В общей сложности Диксон работал у Коэна минимум на десятке проектов, включая его блэксплотейшн-ленты "Черный цезарь" и "Беспорядки в Гарлеме", которые сопродюсировал, картины "Бог велел мне", "Восход полной луны", "Кью", "Вкусная дрянь", "Возвращение в Салем" (там он выступил сценаристом), "Злая мачеха", "Скорая помощь" (она же - "Убийца в белом халате").

Плюс на счету Диксона первый и второй "Маньяк-полицейский", "Змея", "Голубой свет", бизарро-комедия "Есть ли секс после смерти?" и всё такое прочее.

Последний раз актер появился на экране в 2012-м - в сериале "Гримм".

Джеймс Диксон отошел во вторник вечером в Санта-Монике, в Калифорнии. Об этом сообщил в соцсети журналист LAT Эрик Сондхаймер.