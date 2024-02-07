75-летие Ирины Муравьевой отметят бесплатными кинопоказами

Музей кино отметит юбилей Ирины Муравьевой специальными кинопоказами.

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8 февраля народной артистке России исполняется 75 лет.

10 февраля в 15:00 в Библиотеке киноискусства Музея кино в Москве состоится показ культового "Карнавала" Татьяны Лиозновой: в трагикомедии 1981 года Муравьева сыграла главную женскую роль - Нины Соломатиной.

А ранее, в 13:00, для семейного просмотра гостям кинозала Библиотеки предложат программу студии "Союзмультфильм", состоящую из анимации, озвученной Ириной Вадимовной.

В подборке: легендарный "Пёсв сапогах" Ефима Гамбурга, где голосом Муравьевой говорят несколько персонажей - болонка королевы, Миледи и летучая мышь, ленты "Дереза", "Какой звук издает комар" и не особо известный фильм "Мисс Новый год" Владимира Арбекова - в нем Муравьева играет лисичку.