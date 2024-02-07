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Умер советский актер Аннакулиев, сыгравший в «Смерти прокурора» и «Белой мгле»

6 февраля ушел из жизни Энвер Аннакулиев, советский туркменский киноактер.

Умер советский актер Энвер Аннакулиев
© 0Российская Газета

Аннакулиев родился 12 декабря 1955 года. Сниматься начал в 1972-м - Джапбак, главная роль, в "Озорных братьях", главная роль в мелодраме "Белая мгла", драма "Голуби живут в кязирах", "Бастион" (комсомолец Аманов), сказка "Принц-привидение" - с Эммануилом Виторганом, Паршиной и Светиным.

Последнее появление на экране - Айхан в известной криминальной драме Усмана Сапарова 1991 года "Смерть прокурора".

Аннакулиев скончался в Ашхабаде. Информация об этом появилась в его профиле киноагрегатора "Кино-театр.ру".

Актеры
Белая мгла
Усман Сапаров
Эммануил Виторган