Умер советский актер Энвер Аннакулиев

Умер советский актер Аннакулиев, сыгравший в «Смерти прокурора» и «Белой мгле»
6 февраля ушел из жизни Энвер Аннакулиев, советский туркменский киноактер.
Аннакулиев родился 12 декабря 1955 года. Сниматься начал в 1972-м - Джапбак, главная роль, в "Озорных братьях", главная роль в мелодраме "Белая мгла", драма "Голуби живут в кязирах", "Бастион" (комсомолец Аманов), сказка "Принц-привидение" - с Эммануилом Виторганом, Паршиной и Светиным.
Последнее появление на экране - Айхан в известной криминальной драме Усмана Сапарова 1991 года "Смерть прокурора".
Аннакулиев скончался в Ашхабаде. Информация об этом появилась в его профиле киноагрегатора "Кино-театр.ру".