Умер советский актер Энвер Аннакулиев

6 февраля ушел из жизни Энвер Аннакулиев, советский туркменский киноактер.

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Аннакулиев родился 12 декабря 1955 года. Сниматься начал в 1972-м - Джапбак, главная роль, в "Озорных братьях", главная роль в мелодраме "Белая мгла", драма "Голуби живут в кязирах", "Бастион" (комсомолец Аманов), сказка "Принц-привидение" - с Эммануилом Виторганом, Паршиной и Светиным.

Последнее появление на экране - Айхан в известной криминальной драме Усмана Сапарова 1991 года "Смерть прокурора".