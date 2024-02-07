Режиссер Баранов допустил, что актер Кологривый может сыграть Жириновского

«Дойдет очередь до кастинга, тогда будем думать. То, что похож — да, я видел, что похож. Показали фотографии, по фотографиям очень похож, но надо смотреть, как на самом деле. Помимо внешнего сходства, нужно еще много чего другого», — отметил Баранов.