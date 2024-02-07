Обаяние Эштона Кутчера: 5 лучших фильмов с актером
Мало какие актеры пользовались такой популярностью и успехом, как Эштон Кутчер. Он был одной из главных звезд 2000-х годов, известный прежде всего по многочисленным романтическим комедиям. 7 февраля актеру исполняется 46 лет, поэтому мы вместе с онлайн-кинотеатром KION вспоминаем его лучшие роли.
«Киллеры» (2011, реж. Роберт Лукетич)
Жизнь и так непроста, а если твой супруг — бывший агент ЦРУ, то тихий семейный быт в любой момент может разрушить чрезвычайное происшествие. Спенсер ушел со службы ради любимой Джейн (Кэтрин Хайгл), но прошлое его не отпустило. Спустя год спокойствия за голову Спенсера объявлена награда, а врагами оказываются даже вчерашние соседи.
«Бабник» (2009, реж. Дэвид Маккензи)
В двухтысячных годах Эштон Кутчер был одним из главных секс-символов и часто снимался в кино, где на его героя вешались девушки. В «Бабнике» Никки живет за счет взрослых и богатых женщин, но совершает роковую ошибку любого альфонса — влюбляется. Да при этом еще не в одну из покровительниц, а в обычную официантку Хизер.
«Эффект бабочки» (2003, реж. Эрик Бресс, Дж. Макки Грубер)
Эффектом бабочки в естественных науках называют непредсказуемые события, ставшие следствием совсем небольших действий. Одним вечером студент Эван обнаруживает, что при чтении своего дневника может путешествовать во времени и менять тем самые моменты, сильнее всего повлиявшие на его жизнь. Прошлое у Эвана было очень тяжелое, полное психологических травм.
«Однажды в Вегасе» (2008, реж. Том Вон)
Классическая история о безумным приключениях в Вегасе. Джой (Камерон Диас) и Джек (Эштон Кутчер) приехали в город, чтобы оторваться от души, а проснулись на утро с обручальными кольцами на пальцах. Развестись не проблема, вот только Джек выбил джекпот в казино, и теперь «супругам» ради получения приза надо прожить полгода вместе и сохранить «семью».
«К тебе или ко мне» (2023, реж. Алин Брош МакКенна)
Актер предстает в нетипичном для зрителя амплуа не тусовщика, а верного товарища. Его герой Питер строит большую карьеру в Нью-Йорке и до сих пор поддерживает контакт с подругой детства Дебби (Риз Уизерспун). Она решает развеяться и отдохнуть от материнских обязанностей, а потому просит Питера проследить за ее сыном Джеком (Уэсли Киммел). Ребенок объединяет двух взрослых, считавших, что между ними может быть только дружба.