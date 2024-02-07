Обаяние Эштона Кутчера: 5 лучших фильмов с актером

Мало какие актеры пользовались такой популярностью и успехом, как Эштон Кутчер. Он был одной из главных звезд 2000-х годов, известный прежде всего по многочисленным романтическим комедиям. 7 февраля актеру исполняется 46 лет, поэтому мы вместе с онлайн-кинотеатром KION вспоминаем его лучшие роли.

© Кадр из фильма "Киллеры"

«Киллеры» (2011, реж. Роберт Лукетич)

Жизнь и так непроста, а если твой супруг — бывший агент ЦРУ, то тихий семейный быт в любой момент может разрушить чрезвычайное происшествие. Спенсер ушел со службы ради любимой Джейн (Кэтрин Хайгл), но прошлое его не отпустило. Спустя год спокойствия за голову Спенсера объявлена награда, а врагами оказываются даже вчерашние соседи.

«Бабник» (2009, реж. Дэвид Маккензи)

В двухтысячных годах Эштон Кутчер был одним из главных секс-символов и часто снимался в кино, где на его героя вешались девушки. В «Бабнике» Никки живет за счет взрослых и богатых женщин, но совершает роковую ошибку любого альфонса — влюбляется. Да при этом еще не в одну из покровительниц, а в обычную официантку Хизер.

«Эффект бабочки» (2003, реж. Эрик Бресс, Дж. Макки Грубер)

Эффектом бабочки в естественных науках называют непредсказуемые события, ставшие следствием совсем небольших действий. Одним вечером студент Эван обнаруживает, что при чтении своего дневника может путешествовать во времени и менять тем самые моменты, сильнее всего повлиявшие на его жизнь. Прошлое у Эвана было очень тяжелое, полное психологических травм.

«Однажды в Вегасе» (2008, реж. Том Вон)

Классическая история о безумным приключениях в Вегасе. Джой (Камерон Диас) и Джек (Эштон Кутчер) приехали в город, чтобы оторваться от души, а проснулись на утро с обручальными кольцами на пальцах. Развестись не проблема, вот только Джек выбил джекпот в казино, и теперь «супругам» ради получения приза надо прожить полгода вместе и сохранить «семью».

«К тебе или ко мне» (2023, реж. Алин Брош МакКенна)