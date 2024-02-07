Дженна Ортега снялась в постельной сцене с 52-летним актером и вызвала гнев поклонников

Сплетни о том, что американская актриса Дженна Ортега предпочитает мужчин постарше, ходили давно. В сентябре прошлого года появились слухи о том, что звезда сериала «Уэндсдей» закрутила роман с Джонни Деппом — на тот момент знаменитостям было 20 и 60 лет соотвественно. Поклонники в это охотно поверили, и разница в возрасте их ничуть не смутила (за исключением пары возмущенных читателей Daily Mail). К счастью, тогда оба актера быстро опровергли информацию, заявив, что друг друга даже никогда не видели.

© Кадр из фильма «Девушка Миллера»

Мало кто брался критиковать Дженну в то время, когда ей приписывали отношения с Джонни. Зато теперь, когда все слухи позади, девушку серьезно захейтили из-за похожей ситуации. И на этот раз роман с партнером в возрасте тоже ненастоящий — только в кино.

Super.ru

В Сети завирусились кадры из фильма «Девушка Миллера» с Ортегой в главной роли. Возлюбленного девушки и одновременно ее учителя сыграл 52-летний актер Мартин Фримен. Не удивим, если сообщим, что не обошлось в кинокартине и без постельной сцены, которая не на шутку возмутила поклонников из-за разницы в возрасте звезд. Пользователи Сети не поскупились на гневные комментарии — и в адрес актеров, и в адрес режиссера. Они также не поленились посчитать и выяснить, что когда Фриману было чуть больше сорока, Дженне только исполнилось десять. От этого комментаторы взбесились пуще прежнего.