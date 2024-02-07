Актер Александр Олешко заявил, что «‎Папины дочки»‎ полюбились многим семьям

«Когда река чистая и вода в ней проточная, в нее можно входить и во второй, и в третий, и шестой раз. Так что поплавал я замечательно, получил удовольствие. Буду рад, если это продолжится. Потому что эта история зацепила уже нескольких поколений зрителей, которые полюбили этот сериал», — подчеркнул Олешко.