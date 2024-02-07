Актриса Мэйси Уильямс снялась в прозрачном платье

На фото она позировала в «голом» платье из кружева без нижнего белья. Волосы ей уложили назад и сделали ретро-макияж с угольно-черными стрелками. В интервью журналу Мэйси Уильямс рассказала, как прошли съемки нового фильма, где она играла сестру легендарного модельера Кристиана Диора Катрин в годы Второй мировой войны.

«Это было потрясающе, вся моя жизнь переехала в Париж. Это была тяжелая работа, но для меня было честью играть эту роль, и она стала всепоглощающей. Это была роль, которая требовала необыкновенного мастерства», — рассказала Уильямс.

В 2023 году Мэйси Уильямс рассталась во своим бойфрендом Рубеном Селби после пятилетнего романа. Уильямс и Селби заявили о прекращении романтических отношений в своих соцсетях. Исполнительница роли Арьи Старк отметила, что с тех пор, как она встретила Селби, их «связь всегда была важной частью их карьер… и так будет продолжаться».