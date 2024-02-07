Актер Рапопорт рассказал, нужна ли в России цензура

Актер Александр Рапопорт считает, что России нужна цензура, но не "запретительная", а "воспитательная". Об этом он заявил в программе телеканала Москва 24 "Историс – Откройте, Давид!".

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При этом он уверен, что если сейчас ввести цензуру как закон, то он будет "как дышло".

"Как повернешь, так вышло. Особенно сегодня, когда <...> люди не заморачиваются по поводу того, а что будет с этим человеком потом, которого запретили", – объяснил артист.

По его словам, нужно не "запрещать" такого человека, а поговорить с ним, объяснить, расширить его "диапазон приемлемости". Рапопорт уверен, что после этого человек больше не повторил бы свой поступок, но не потому, что он боится, а потому, что понимает, что "это бред какой-то".