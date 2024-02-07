Роберт Де Ниро рассказал, что не собирается уходить на пенсию

Обладатель двух премий «Оскар» Роберт Де Ниро, которому уже восьмой десяток лет, рассказал в интервью изданию People о своих планах на будущее. Он отметил, что не собирается заканчивать карьеру. Актер все еще наслаждается возможностью сниматься в фильмах, чем занимается уже более шестидесяти лет.

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По словам Де Ниро, продвигаться как в карьере, так и в личной жизни, ему помогала концентрация на настоящем.

«Каждый должен быть готов ко всему. Я, например, готов принять все, что дает мне жизнь», — признался актер.

В интервью Де Ниро отметил, что весомую роль в его судьбе сыграл режиссер Мартин Скорсезе, вместе с которым он не только сотрудничает, но и по-настоящему дружит. Впервые они встретились на съемках фильма «Злые улицы» в 1973 году. С тех пор голливудские звезды не прекращали общаться. Одна из последних их совместных работ — криминальный вестерн «Убийцы цветочной луны». За нее актер получил уже девятую номинацию «Оскар».

«Мартин позволяет людям делать то, что они умеют делать лучше всего, направляя их в нужное русло» — добавил Де Ниро.