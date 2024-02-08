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Актрисе Ирине Муравьевой исполнилось 75 лет. Вспоминаем ее роли

Сегодня день рождения народной артистки России Ирины Вадимовны Муравьевой. Она родилась 8 февраля 1949 года в Москве. Ее родители познакомились в нацистской Германии, куда маму угнали в плен.

Актрисе Ирине Муравьевой исполнилось 75 лет. Вспоминаем ее роли
© Российская Газета

После школы Ирина несколько раз поступала в театральные вузы, ее путь к славе был непростым. Вела детскую передачу на телевидении, служила в театре Моссовета, а первую большую роль, Сюзанну, сыграла в картине "Чисто английское убийство".

Оглушительный успех ждал Муравьеву после выхода фильма "Москва слезам не верит".

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За роль яркой, неудачливой, неунывающей Людмилы она получила государственную премию. Далее были роли в картинах "Карнавал", "Самая обаятельная и привлекательная" и многих других.

Сейчас актриса играет в спектаклях Малого театра "Женитьба Бальзаминова", "Всегда зовите Долли!", "Мертвые души", пишет "Российская газета".

«Мне моя молодая родственница сказала: хочется на какой-нибудь спектакль, чтобы отдохнуть. А вообще-то в театре не отдыхают, театр - это работа души», — говорила Ирина Муравьева в одном из интервью.

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