Актрисе Ирине Муравьевой исполнилось 75 лет. Вспоминаем ее роли

Сегодня день рождения народной артистки России Ирины Вадимовны Муравьевой. Она родилась 8 февраля 1949 года в Москве. Ее родители познакомились в нацистской Германии, куда маму угнали в плен.

После школы Ирина несколько раз поступала в театральные вузы, ее путь к славе был непростым. Вела детскую передачу на телевидении, служила в театре Моссовета, а первую большую роль, Сюзанну, сыграла в картине "Чисто английское убийство".

Оглушительный успех ждал Муравьеву после выхода фильма "Москва слезам не верит".

За роль яркой, неудачливой, неунывающей Людмилы она получила государственную премию. Далее были роли в картинах "Карнавал", "Самая обаятельная и привлекательная" и многих других.

Сейчас актриса играет в спектаклях Малого театра "Женитьба Бальзаминова", "Всегда зовите Долли!", "Мертвые души", пишет "Российская газета".