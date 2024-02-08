«Был разочарован»: актер из «Слова пацана» рассказал о кастинге в сериал

«Узнал от Вани Янковского, что на роль Кащея был утвержден Никита Кологривый. Я был разочарован, потому что хотел принять участие в этом проекте. Примерно через пару недель мне пришло письмо с предложением попробоваться на роль Желтого, и я, конечно же, был рад получить эту роль, которую теперь очень люблю», — рассказал актер.