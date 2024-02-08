«Был разочарован»: актер из «Слова пацана» рассказал о кастинге в сериал

«Был разочарован»: актер из «Слова пацана» Максимов рассказал о кастинге в сериал
Актер Андрей Максимов сыграл в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» героя Желтого. Однако изначально ему планировали отдать роль Кащея, которого в итоге сыграл Никита Кологривый.
По словам Максимова, после отказа ему в роли Кащея он решил пойти на другие пробы, чтобы сыграть Желтого. Артист очень хотел поучаствовать в съемках именно этого проекта, поэтому возможность выступить в роли другого героя его очень обрадовала.
«Узнал от Вани Янковского, что на роль Кащея был утвержден Никита Кологривый. Я был разочарован, потому что хотел принять участие в этом проекте. Примерно через пару недель мне пришло письмо с предложением попробоваться на роль Желтого, и я, конечно же, был рад получить эту роль, которую теперь очень люблю», — рассказал актер.
Несмотря на такие метания между ролями и замены актеров, со съемочной группой Максимову сразу удалось поладить. Молодой человек положительно отзывается о каждом члене команды проекта. Актер также признался, что какое-то время опасался участия в «Слове пацана» Анны Пересильд из-за ее юного возраста.
«Сначала я немного опасался ее, переживал из-за совместной работы, но Аня оказалась потрясающей профессиональной актрисой, несмотря на свой юный возраст. Работать с ней было настоящим удовольствием», — отметил Максимов.
В ближайшее время актер не планирует возвращаться к ролям бандитов или других криминальных деятелей. В беседе с Umagazine Максимов признался, что положительные герои ему гораздо ближе злодеев.