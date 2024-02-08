Потому что попса: актриса из «Не родись красивой» пожалела о съемках в культовом сериале «нулевых»
Актриса Ольга Ломоносова сожалеет о своей роли Киры Воропаевой в ситкоме «Не родись красивой». Об этом пишет «Газета.ру».
«Сериал "Не родись красивой" сделал меня популярной, его смотрело несметное количество людей. Лучше было бы, если бы вообще не снималась. Сериал — попса. Я отдаю себе об этом отчёт. Это мыльная опера, а серьёзное — это если ты снялся в кино у какого-то крутейшего режиссёра и на следующее утро стал знаменитым», — объяснила Ломоносова.
Актриса призналась, она с успехом исполнила множество значимых театральных ролей, однако её воспринимают не как серьёзную драматическую актрису.
Вероятно, это станет препятствием для приглашения сыграть в крупных театрах, таких как МХТ. Кроме того, Ломоносова рассказала, что ей сложно получить роли в кино из-за того, что режиссёры видят в ней персонажа из популярного ситкома.