Актриса из «Не родись красивой» пожалела о съемках в культовом сериале «нулевых»

«Сериал "Не родись красивой" сделал меня популярной, его смотрело несметное количество людей. Лучше было бы, если бы вообще не снималась. Сериал — попса. Я отдаю себе об этом отчёт. Это мыльная опера, а серьёзное — это если ты снялся в кино у какого-то крутейшего режиссёра и на следующее утро стал знаменитым», — объяснила Ломоносова.