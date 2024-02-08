Как складывается жизнь звезд «Слова пацана» после выхода сериала

Прошло всего три месяца с премьеры сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», а жизнь актеров, исполнивших в нем роли, кардинально изменилась. О том, что происходит с артистами сейчас, рассказывает «Комсомольская правда».

© Кадр из сериала

Отмечается, что значительных перемен в жизни актеров Ивана Янковского и Сергея Бурунова после выхода сериала не произошло. Указанные артисты уже давно входят в рейтинг самых высокооплачиваемых и востребованных звезд.

В публикации говорится, что 24-летний Рузиль Минекаев, который исполнил роль Марата, с декабря получает примерно в пять раз больше сценариев, чем ранее. Подчеркивается, что в настоящее время актер занят в ряде проектов. Цена съемочного дня Минекаева увеличилась со 100 тысяч до 250 тысяч рублей.

«С популярностью в жизнь Минекаева пришли коммерческие подработки. Рузиль Минекаев подписал несколько рекламных контрактов. Один – с крупным ювелирным домом», – сообщает издание.

15-летний Леон Кемстач (Пальто) сейчас также находится на пике популярности – его мама тщательно отбирает сценарии, которые предлагают сыну, отмечает автор статьи. Леон сейчас «нарасхват». В публикации говорится, что артиста начали активно приглашать на частные вечеринки.

«Зайти на полчаса, спеть трек, пофотографировать – за такой вечерок предлагают миллион рублей», – добавляется в статье.

Также издание узнало о текущей жизни дочери актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя, Анны. 14-летняя звезда сейчас снимается для обложек журналов, пишет газета. В прошлом месяце Анна позировала в дорогой одежде, с кольцом с топазом весом в 13,9 карат в «рамке» из бриллиантов. Сообщается, что учиться Анна собирается в театральном институте.

23-летний Лев Зулькарнаев (Зима) также пользуется популярностью после выхода сериала. Отмечается, что его приглашают на различные шоу и интервью на онлайн-площадках. Благополучно сложилась и личная жизнь – у актера завязались романтические отношения с актрисой Елизаветой Базыкиной, которая исполнила роль медсестры Наташи.