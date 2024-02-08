Настасья Самбурская рассказала о самом странном подарке от фаната

"Пришла в гримерку девушка, дарит мне полиэтиленовый пакет, открываю, а там лежит паленая грязная потрепанная сумка типа от Chanel ! Я офигела от такой наглости! Приходит человек и дарит тебе грязную сумку", - возмутилась Самбурская.

По словам артистки, она сразу сказала поклоннице, что сумка фейковая, на что женщина ответила ей, что купила ее за 12 тысяч рублей. В адрес звезды "Универа" посыпалась критика от фанатов, которые осудили ее за пренебрежительное отношение к подарку. Актриса же заметила, что не стала бы дарить своей любимой артистке Монике Беллуччи свою ношеную сумку, если бы у них получилось встретиться.