София Вергара показала гардероб стоимостью $1 миллион

Актриса София Вергара показала поклонникам свою гардеробную. Знаменитость снялась для издания Architectural Digest.

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51-летняя София Вергара устроила тур по своему дому в Лос-Анджелесе. Актриса показала основные комнаты своего особняка, в том числе гардеробную. Она выполнена в светлых тонах. В гардеробной звезды есть стеллажи и стеклянный шкаф. В центре пространства расположен большой комод, на котором стоят фотография, зеркало, букет цветов и коллекция парфюмов.

У Софии Вергары большое количество вещей Gucci, Prada и Chloe. В гардеробной звезды можно найти несколько сумок Chanel разных цветов, стоимость каждой из которых около $10 тысяч. Кроме того, у нее коллекция туфель на платформе Dolce & Gabbana. По информации сайта Daily Mail, общая стоимость вещей в гардеробе Софии Вергары составляет около $1 миллиона.

В июле 2023 года звезда «Американской семейки» София Вергара и актер Джо Манганьелло расстались после семи лет брака. В январе актриса заявила, что они разошлись из-за разных взглядов на будущее. По ее словам, супруг думал о пополнении в семье, однако она не хотела заводить ребенка.