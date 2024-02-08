Названа возможная замена Джонни Деппа в новых «Пиратах Карибского моря»

СМИ назвали возможную замену Джонни Деппу в новых «Пиратах Карибского моря»
Актриса и комик Айо Эдебири, сыгравшая в сериале «Медведь» может заменить Джонни Деппа в шестой части «Пиратов Карибского моря». Об этом сообщает «Канобу» со ссылкой на инсайдера Дэниела Рихтмана.
Предположительно, Эдебири может исполнить роль «Повелительницы морей», пиратки Энн Бонни. Сама Эдебири информацию не комментировала. Эдебеири известна выступлениями в шоу Comedy Central Up Next, а также авторским подкастом Iconography.
Ранее Джонни Депп заявил, что он потрясен слухами о том, что он якобы встречается с 20-летней звездой сериала «Уэнсдэй» Дженной Ортегой. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».