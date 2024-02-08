Названа возможная замена Джонни Деппа в новых «Пиратах Карибского моря»

Актриса и комик Айо Эдебири, сыгравшая в сериале «Медведь» может заменить Джонни Деппа в шестой части «Пиратов Карибского моря». Об этом сообщает «Канобу» со ссылкой на инсайдера Дэниела Рихтмана.

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Предположительно, Эдебири может исполнить роль «Повелительницы морей», пиратки Энн Бонни. Сама Эдебири информацию не комментировала. Эдебеири известна выступлениями в шоу Comedy Central Up Next, а также авторским подкастом Iconography.