Кристиан Бэйл построит 12 детских домов в Калифорнии
Бейл планирует создать неподалеку от Лос-Анджелеса деревню для сирот. Он поручил построить для них 12 домов, в том числе и несколько квартир. Также будет возведен общественный центр площадью 650 квадратных метров. По его словам, проект позволит обездоленным детям адаптироваться к самостоятельной жизни.
О строительстве деревни для сирот Кристиан Бэйл задумался после появления дочери в 2005 году. Тогда актер стал помогать детским домам и был крайне удивлен, насколько много в Лос-Анджелесе детей, которые остались без родителей, сообщает The Guardian.
«Я пытался представить, а что, если бы нас с женой не было рядом с дочерью. Долгое время я собирал информацию о том, что происходит в Лос-Анджелесе, и чем могу помочь. Знаете, я был ошеломлен и взбешен, когда узнал, что здесь больше сирот, чем где-либо в США. Если честно, я корил себя за то, что не знал этого раньше. Поэтому мы с женой решили сосредоточиться на этой проблеме и сделать все, что в наших силах, чтобы изменить ситуацию», — рассказал Бэйл в интервью The Hollywood Reporter.
Актер вошел в состав соучредителей организации Together California, которая будет заниматься строительством деревни. Ориентировочная стоимость проекта составляет 22 миллиона долларов (почти два миллиарда рублей). Предположительно, работы будут завершены в 2025 году.