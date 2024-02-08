Кристиан Бэйл построит 12 детских домов в Калифорнии

«Я пытался представить, а что, если бы нас с женой не было рядом с дочерью. Долгое время я собирал информацию о том, что происходит в Лос-Анджелесе, и чем могу помочь. Знаете, я был ошеломлен и взбешен, когда узнал, что здесь больше сирот, чем где-либо в США. Если честно, я корил себя за то, что не знал этого раньше. Поэтому мы с женой решили сосредоточиться на этой проблеме и сделать все, что в наших силах, чтобы изменить ситуацию», — рассказал Бэйл в интервью The Hollywood Reporter.